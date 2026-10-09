Директор липецкого зоопарка заявил о необходимости строить новый зверинец

В Липецком зоопарке обитают 187 видов животных, из них 112 занесены в международную Красную книгу. В 2025 году зоопарк посетили 165,5 тысячи человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым