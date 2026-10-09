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Новости Липецка

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Директор липецкого зоопарка заявил о необходимости строить новый зверинец

Директор липецкого зоопарка заявил о необходимости строить новый зверинец

В Липецком зоопарке обитают 187 видов животных, из них 112 занесены в международную Красную книгу. В 2025 году зоопарк посетили 165,5 тысячи человек.

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