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По техническим причинам в Могилеве временно не регистрировали транспорт и не выдавали водительские удостоверения.

По техническим причинам в Могилеве временно не регистрировали транспорт и не выдавали водительские удостоверения.

Фото: МогилевОнлайнПресс-служба УВД Могилевского облисполкома сообщает, что в связи с технической неисправностью связи ´Белтелекома´ в Могилеве временно приостановлено осуществление административных процедур по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений.

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