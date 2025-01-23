По техническим причинам в Могилеве временно не регистрировали транспорт и не выдавали водительские удостоверения.

Фото: МогилевОнлайнПресс-служба УВД Могилевского облисполкома сообщает, что в связи с технической неисправностью связи ´Белтелекома´ в Могилеве временно приостановлено осуществление административных процедур по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений.