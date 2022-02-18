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Новый скандал с "допингом" Камилы Валиевой: WADA пошёл против CAS

Новый скандал с "допингом" Камилы Валиевой: WADA пошёл против CAS

Комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле о "допинге" фигуристки Камилы Валиевой проигнорировала правила антидопингового кодекса, "переписав" их так, что временные отстранения для "защищённых лиц" рассматриваются как необязательные.

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