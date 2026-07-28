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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Северное Тушино стало лидером программы реновации по количеству новоселов

Более 1,6 тысячи семей Северо-Западного округа получили новое жилье по реновации с начала 2026 года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительств Владимир Ефимов.

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