В Крыму введены ограничения потребления электроэнергии

11 октября на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования проводятся оперативно — в зависимости от ситуации в энергорайонах.
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