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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области 31 июля объявили угрозу атаки БПЛА

В Рязанской области 31 июля объявили угрозу атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА действует с 16:36 пятницы. Как правило, обходится оповещениями в мессенджеры и через СМС - воздушную сирену в Рязани задействовали лишь единожды, во время массовой атаки беспилотников 29 июля, когда было сбито 45 БПЛА.

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