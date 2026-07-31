В Рязанской области 31 июля объявили угрозу атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА действует с 16:36 пятницы. Как правило, обходится оповещениями в мессенджеры и через СМС - воздушную сирену в Рязани задействовали лишь единожды, во время массовой атаки беспилотников 29 июля, когда было сбито 45 БПЛА.