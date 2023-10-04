FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    Похоже на притчу об Эзопе, согласившемся выпить море, если оппонент перекроет все реки и ручейки, в него впадающие. Н...Слабость на перед...
  • Александр Юткин
    Пора оказывать помощь террористам на территории США. Всем что есть. В т.ч. «возвращаемыми» самолетами.США разрешили Кие...
  • F I
    Жаль Фейсбук (В Роскомнадзоре о...

Российские учёные увеличили число данных, получаемых со спутников

Российские учёные увеличили число данных, получаемых со спутников

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), разработали способ получения более точных данных о изменениях на поверхности Земли с использованием радарной интерферометрии, которая позволяет анализировать данные, полученные от спутников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх