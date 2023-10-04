Российские учёные увеличили число данных, получаемых со спутников

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), разработали способ получения более точных данных о изменениях на поверхности Земли с использованием радарной интерферометрии, которая позволяет анализировать данные, полученные от спутников.
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