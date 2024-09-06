Гладков: на двери жилых домов в Шебекине установили около 500 контроллеров

Около 500 контроллеров, предназначенных для быстрого открытия магнитных домофонов при объявлении ракетной опасности, установили на входные двери в многоквартирных жилых домах в городе Шебекино в Белгородской области.
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