Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

США не смогли подорвать мощь Ирана. Производство ракет лишь усилилось

США не смогли подорвать мощь Ирана. Производство ракет лишь усилилось

Вопреки неоднократным заявлениям президента США Дональда Трампа, сделанным в ходе боевых действий и накануне операции "Наср-2", о том, что ракетный арсенал Ирана полностью уничтожен, оборонная инфраструктура разрушена, а Тегеран более не способен на эффективные действия, реальный ход событий опроверг эти утверждения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии