Иногда ловлю себя на мысли, что привычная картина за окном автомобиля давно перестала совпадать с тем, что мы видим на магазинных полках.
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