Бывало ли у вас так, что после мытья головы волосы выглядят неухоженно, торчат во все стороны, словно солома? Я нашла средство, с которым мои волосы гарантированно будут аккуратными, гладкими, мягкими и хорошо лежать даже в «bad hair day» Это крем-спрей для волос — его очень легко использовать и с ним волосы становятся такими мягкими и […]