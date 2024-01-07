Минус 5 000 рублей с карты: на неожиданные штрафы нарываются водители — как бороться

Согласно информации, представленной в статье, пользователи каршеринга могут столкнуться с ситуацией, когда им приходится оплачивать штрафы за нарушения ПДД, которые были совершены другими водителями на арендованных ими автомобилях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии