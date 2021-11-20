В Саратовской области полицейские приняли участие в социальной акции и стали донорами крови

Накануне Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Балашовский» Саратовской области приняли участие в акции «Сдай кровь – подари жизнь!».
Накануне Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Балашовский» Саратовской области приняли участие в акции «Сдай кровь – подари жизнь!».
Свежие комментарии