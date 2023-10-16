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Франция пообещала увеличить количество выпускаемых для Украины артиллерийских снарядов

Франция пообещала увеличить количество выпускаемых для Украины артиллерийских снарядов

Франция планирует уже в следующем году получить новые самоходные гаубицы Caesar взамен переданных Украине, а также нарастить выпуск артиллерийских боеприпасов для украинской армии.

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