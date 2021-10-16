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Байден поддержал преследование за отказ от показаний по делу 6 января

Байден поддержал преследование за отказ от показаний по делу 6 января

Привлечение к ответственности за отказ давать показания спецкомитету палаты представителей Конгресса по делу о штурме Капитолия 6 января поддержал президент США Джозеф Байден.

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