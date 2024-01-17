В Херсонской области обучают оказанию медицинской помощи на выборах

ГЕНИЧЕСК, 17 января, ФедералПресс. Херсонская область стала единственным регионом, в котором общественных наблюдателей обучали не только теоретической части, но и практическим навыкам оказания медицинской помощи.
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