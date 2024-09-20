Урсула фон дер Ляйен захватила всю власть над делами ЕС, пишет Politico

Западная либеральная пресса поёт хвалу Урсуле фон дер Ляйен за то, как ловко она раздавила всю оппозицию внутри Еврокомиссии, и как теперь единогласно и без обсуждения будут приниматься там любые вопросы.
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