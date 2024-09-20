Политика как он...
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Политика как она есть

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Урсула фон дер Ляйен захватила всю власть над делами ЕС, пишет Politico

Урсула фон дер Ляйен захватила всю власть над делами ЕС, пишет Politico

  Западная либеральная пресса поёт хвалу Урсуле фон дер Ляйен за то, как ловко она раздавила всю оппозицию внутри Еврокомиссии, и как теперь единогласно и без обсуждения будут приниматься там любые вопросы.

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Комментарии
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Eduard
Всегда всё возвразается.Диктатура переходит в демократию,потом наоборот!
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10 час.
Eduard
А Ляен сжечь как ведьму надо!
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10 час.
Eduard
Это не соединяется,это просто переходит из одной крайности в другую!
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10 час.

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