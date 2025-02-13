Экономика Британии выросла на 0,1% в 4 квартале, превзойдя ожидания

Экономика Великобритании выросла на 0,1% в четвертом квартале, превзойдя ожидания, сообщает CNBC. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что ВВП страны сократится на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
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