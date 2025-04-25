Русским туристам советуют пить только бутилированную воду в Азии и Карибах

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов советует русским туристам, посещающим Карибы и Юго-Восточную Азию, соблюдать меры предосторожности против холеры: пить только бутилированную воду и избегать уличной еды.
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