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На пятнистом красном гиганте обнаружили хаотический процесс

На пятнистом красном гиганте обнаружили хаотический процесс

Ученые из Института астрофизики имени Лейбница в Потсдаме и Исследовательского центра астрономии и наук о Земле HUN-REN провели исследование временных изменений в распределении пятен на поверхности красного гиганта XX Треугольника.

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