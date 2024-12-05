На пятнистом красном гиганте обнаружили хаотический процесс

Ученые из Института астрофизики имени Лейбница в Потсдаме и Исследовательского центра астрономии и наук о Земле HUN-REN провели исследование временных изменений в распределении пятен на поверхности красного гиганта XX Треугольника.
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