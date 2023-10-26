Пашинян не полетел на совет глав правительств СНГ в Киргизии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на заседаниях Совета Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС) и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Бишкеке.
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