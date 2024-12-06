Созданы нейросети для обнаружения сгенерированных вставок в текстах

Статьи о системах Papilusion и AIpom опубликованы в цифровом архиве ACL Anthology. Чем популярнее становятся языковые модели, такие как ChatGPT или GigaChat, и чем больше их используют, тем сложнее отличить оригинальный текст, написанный человеком, от сгенерированного.
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