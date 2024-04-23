В шести районах Петербурга с 25 апреля ограничат дорожное движение

Речь идёт о Выборгском, Красносельском, Центральном и не только В Выборгском районе Петербурга с 25 апреля по 24 мая ограничат движение транспорта по Выборгскому шоссе у пересечения с проспектом Просвещения, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.