В шести районах Петербурга с 25 апреля ограничат дорожное движение

Речь идёт о Выборгском, Красносельском, Центральном и не только В Выборгском районе Петербурга с 25 апреля по 24 мая ограничат движение транспорта по Выборгскому шоссе у пересечения с проспектом Просвещения, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
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