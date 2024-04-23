НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

33 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    🤣🤣🤣🤣 !!! Полторы палочки шашлыка норма? Да у меня кошка за раз больше сьедает. Ну а про то, что  мясо надо хранит...Диетолог рассказа...
  • Николай
    Круто!Гастролирующие по...
  • Игорь Корнаковский
    Перекрыть финам все, особенно, в чем они нуждаютсяНовый глава тамож...

В шести районах Петербурга с 25 апреля ограничат дорожное движение

В шести районах Петербурга с 25 апреля ограничат дорожное движение

Речь идёт о Выборгском, Красносельском, Центральном и не только В Выборгском районе Петербурга с 25 апреля по 24 мая ограничат движение транспорта по Выборгскому шоссе у пересечения с проспектом Просвещения, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх