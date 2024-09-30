Срочно! При задержании ликвидирован террорист: в тайнике банда прятала 10 килограммов тротила и гранатомет

Один из них оказал сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью, пишет ЧВК Медиа. В ходе рейда по указанным адресам и тайникам силовики обнаружили взрывные вещества общей мощностью приблизительно 10 килограммов тротила, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов и одиннадцать гранат Ранее писали: Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной присоединения новых регионов Президент отметил, что решение о присоединении было принято после долгих лет конфликта и невыносимых условий жизни в Донбассе, где население подвергалось притеснениям и обстрелам.