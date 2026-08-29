Кравцов: система образования готова к началу нового учебного года

Система образования готова к началу нового учебного года, завершены все необходимые мероприятия. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводит ТАСС.
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