Чемпион Европы по боксу Никита Иванов открыл стрельбу в ресторане в Москве

В результате инцидента пострадали четыре человека — их госпитализировали Чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы, в результате которой пострадали четыре человека.
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