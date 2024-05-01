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«Атлетико» готов продать Облака. Мадридцам интересен Мамардашвили – «Валенсия» запросит за него 25 млн евро

По информации As, словенский вратарь потерял статус незаменимого игрока, и мадридский клуб готов выслушать предложения о его трансфере.

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