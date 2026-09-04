Житель Ноябрьска под воздействием наркотиков устроил драку с соседями и ударил полицейского

26-летний житель Ноябрьска отправится в колонию за нападение на полицейского. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в апреле 2026 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, устроил драку с соседями.
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