Житель Ноябрьска под воздействием наркотиков устроил драку с соседями и ударил полицейского

26-летний житель Ноябрьска отправится в колонию за нападение на полицейского. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в апреле 2026 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, устроил драку с соседями.