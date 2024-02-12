В истории России день 13 февраля 2024 года связан с событиями, повлиявшими на разные сферы жизни общества Юлия Скворцова13 февраля 2024 года — рабочий вторник, который останется в истории России как день, значимый для многих современных россиян.
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