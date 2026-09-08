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Царьград

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Протоиерей Смирнов снял вопрос, кому не рекомендовано посещение храма

Протоиерей Смирнов снял вопрос, кому не рекомендовано посещение храма

Известный священник Димитрий Смирнов рассказал, что Церковь бывает не рада некоторым посетителям.По словам протоиерея, прежде всего речь идет о тех, кто ведет себя шумно и неуважительно.

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