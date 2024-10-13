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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аль-Хилаль» может попытаться подписать Винисиуса летом. В «Реале» спокойны из-за миллиарда отступных и лояльности бразильца

Как сообщает Marca, представители чемпионата Саудовской Аравии могут вновь нацелиться на вингера «Реала», как это уже было минувшим летом.

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