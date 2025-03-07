Депутат Немкин предупредил о популярной мошеннической схеме с цветами к 8 Марта

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал в разговоре с RT о популярной мошеннической схеме в преддверии 8 Марта — о звонках с сообщением о якобы заказанной доставке цветов.