Анастасия Волочкова поделилась своим мнением о скандальном выступлении Глюкозы

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что подобное себе не смогла позволить. Наталья Ионова, более известная как Глюк’oZа, вновь привлекла внимание общественности после своего скандального выступления в Красноярске.
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