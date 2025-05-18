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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Дети мигрантов, втоптавшие в грязь символ Победы, угрожают "убить всех"

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Ничего им не будет.... ОТМАЖУТ!! А нашим продажным чинушам &quot;плюй в глаза...
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13 час.
ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11 час.
Валерий Светлый
Думаю, дело не в национальностях, а в отмене политики пролетарского интернационализма. Советская власть воспитывала уважение к трудящимся. Капитализм создает между трудящимися противоречия, сталкивая местных трудяг с дешевой рабочей силой. С другой стороны распущенность радикальных группировок исламизма усугубляет противостояние межрелигиозных масс. Решение может быть только одно. Все должны с одинаковой степенью ответственности исполнять законы России. В противном случае наказания в период кризиса должны быть по высшей мере УК.
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10 час.
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