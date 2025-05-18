Дети мигрантов, втоптавшие в грязь символ Победы, угрожают "убить всех"

Ничего им не будет.... ОТМАЖУТ!! А нашим продажным чинушам "плюй в глаза...

СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Валерий Светлый

Думаю, дело не в национальностях, а в отмене политики пролетарского интернационализма. Советская власть воспитывала уважение к трудящимся. Капитализм создает между трудящимися противоречия, сталкивая местных трудяг с дешевой рабочей силой. С другой стороны распущенность радикальных группировок исламизма усугубляет противостояние межрелигиозных масс. Решение может быть только одно. Все должны с одинаковой степенью ответственности исполнять законы России. В противном случае наказания в период кризиса должны быть по высшей мере УК.