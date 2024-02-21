Юрист Дмитрий Краснов уверен, что замок в деревне Грязь, принадлежащий Алле Пугачевой, останется ее собственностью.
Оснований для изъятия замка Пугачёвой не нашли
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Ivanova
И кто же удивился, что пугалкиных не тронут? Песков их покровитель и защитник! Они могут рыгать в сторону России сколько захотят - им можно ВСЁ! Привет Пескову и его испуганным "патриотам" и подобным мразям.
Ответить
18 час.
Людмила Абрамова
вот Вам и справедливость..
Ответить
7 час.
Свежие комментарии