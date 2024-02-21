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Оснований для изъятия замка Пугачёвой не нашли

Оснований для изъятия замка Пугачёвой не нашли

Юрист Дмитрий Краснов уверен, что замок в деревне Грязь, принадлежащий Алле Пугачевой, останется ее собственностью.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
И кто же удивился, что пугалкиных не тронут? Песков их покровитель и защитник! Они могут рыгать в сторону России сколько захотят - им можно ВСЁ! Привет Пескову и его испуганным &quot;патриотам&quot; и подобным мразям.
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Людмила Абрамова
вот Вам и справедливость..
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