Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    Эту фотографию и множество других давайте разместим в "Одноклассниках" и напишем:- "Мы из БУДУЩЕГО- СССР!...Лакомства эпохи С...
  • Сергей Нововожилов
    Фотография у меня есть мы, детвора стоим и у меня, довольного "как тараканчик" в руках жестянка с момпансье!Лакомства эпохи С...
  • Людмила Свириденко
    Раньше всё было натуральное, потому и вкусное. А синтетика разве может быть вкусной?Лакомства эпохи С...

Что будет, если есть яйца каждый день: 15 научных фактов

Что будет, если есть яйца каждый день: 15 научных фактов

Вполне возможно, что вы начали сегодняшний день с глазуньи или яиц всмятку. Но вы наверняка не слышали о многих полезных свойствах этого продукта Фото YAY Media AS / Alamy Быстрее похудеете Яйца — отличный источник белка, а значит, и сытости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх