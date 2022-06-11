Что будет, если есть яйца каждый день: 15 научных фактов

Вполне возможно, что вы начали сегодняшний день с глазуньи или яиц всмятку. Но вы наверняка не слышали о многих полезных свойствах этого продукта Фото YAY Media AS / Alamy Быстрее похудеете Яйца — отличный источник белка, а значит, и сытости.