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Рублев о том, что ему нужно, чтобы выйти в 1/2 US Open: «Во-первых, мы еще до четвертьфинала не дошли. Пока только четвертый круг»

Андрей Рублев ответил, что ему нужно, чтобы впервые выйти в 1/2 финала «Большого шлема».  В субботу он обыграл Артура Риндеркнеша (3:6, 6:3, 6:1, 7:5) и вышел в четвертый круг.

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