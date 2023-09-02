Рублев о том, что ему нужно, чтобы выйти в 1/2 US Open: «Во-первых, мы еще до четвертьфинала не дошли. Пока только четвертый круг»

Андрей Рублев ответил, что ему нужно, чтобы впервые выйти в 1/2 финала «Большого шлема». В субботу он обыграл Артура Риндеркнеша (3:6, 6:3, 6:1, 7:5) и вышел в четвертый круг.
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