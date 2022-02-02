Как избавиться мужчине от перхоти на голове. Причины и следствия

Вопреки распространенному заблуждению о сугубо «косметическом» происхождении перхоти, ее появлении вследствие неправильного ухода за кожей головы и волосами, в действительности белые чешуйки являются признаком развивающегося грибкового заболевания.
Вопреки распространенному заблуждению о сугубо «косметическом» происхождении перхоти, ее появлении вследствие неправильного ухода за кожей головы и волосами, в действительности белые чешуйки являются признаком развивающегося грибкового заболевания.
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