Здоровье в наших руках

9 557 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Стакан майонеза!!!! Баба Нина - террорист штоле?Нежный пирог с мя...
  • Владимир
    А еще,пахнет потрясающе!Календула: польза...
  • Вадим Диканский
    Опять заголовок на кЕтайском!На такой поступок...

Как избавиться мужчине от перхоти на голове. Причины и следствия

Как избавиться мужчине от перхоти на голове. Причины и следствия

Вопреки распространенному заблуждению о сугубо «косметическом» происхождении перхоти, ее появлении вследствие неправильного ухода за кожей головы и волосами, в действительности белые чешуйки являются признаком развивающегося грибкового заболевания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх