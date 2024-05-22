Пищей древних богов удивили гостей выставки «Россия» кулинары из Новосибирска

«Свадебные блюда сибирских старожилов» так называлась инсталляция, которую на выставке «Россия» в Москве организовала сборная команда Новосибирской области, составленная из представителей Новосибирского колледжа питания и сервиса, Сибирского университета потребительской кооперации, а также проекта «Русские пироги».
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