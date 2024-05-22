Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

84 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Определитесь в понятиях: кто есть собственник, кто покупатель, кто управляет.  Если проданная машина на учет не поста...Почти сто штрафов...
  • Пенсионер
    Условно- это очень страшно! Ведь так, условно, могут приговорить к смертной казни! Или отправить приговоренного отбыв...Браконьеры на тра...
  • Игорь Сыраев
    Пора уже давно вводить смертную казнь за терроризм. что бы не было у вех этих уродов надежды на послабление и амнистиюДиверсантов судят...

Пищей древних богов удивили гостей выставки «Россия» кулинары из Новосибирска

Пищей древних богов удивили гостей выставки «Россия» кулинары из Новосибирска

«Свадебные блюда сибирских старожилов» так называлась инсталляция, которую на выставке «Россия» в Москве организовала сборная команда Новосибирской области, составленная из представителей Новосибирского колледжа питания и сервиса, Сибирского университета потребительской кооперации, а также проекта «Русские пироги».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх