Пищей древних богов удивили гостей выставки «Россия» кулинары из Новосибирска

«Свадебные блюда сибирских старожилов» так называлась инсталляция, которую на выставке «Россия» в Москве организовала сборная команда Новосибирской области, составленная из представителей Новосибирского колледжа питания и сервиса, Сибирского университета потребительской кооперации, а также проекта «Русские пироги».