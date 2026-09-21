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«Времени нет»: Volkswagen уволит ещё 50 тысяч человек, пока рабочие протестуют

«Времени нет»: Volkswagen уволит ещё 50 тысяч человек, пока рабочие протестуют

Volkswagen решил ускорить реструктуризацию — глава основного бренда Томас Шефер прямо заявил сотрудникам: «У нас нет ни минуты, чтобы терять время».

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