ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 580 человек

Российские военные за минувшие сутки ликвидировали в Курской области более 580 украинских солдат. Об этом сообщается в обнародованной Министерством обороны РФ сводке о ходе боевых действий в российском регионе по состоянию на сегодняшний день, 2 января.
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