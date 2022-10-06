"Ни шагу назад": Россия предупредила США, что до конца будет защищать новые регионы

Глава посольства России в США Анатолий Антонов заявил, что русская армия будет непреклонно защищать свои новые территории, в том числе Крым и четыре новых субъекта, присоединившихся в 2022 году – ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.