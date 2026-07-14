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Исследование Rambler&Co показало готовность россиян делегировать ИИ задачи

Исследование Rambler&Co показало готовность россиян делегировать ИИ задачи

Большинство россиян (89%) имеют положительный опыт взаимодействия с нейросетями в быту. Об этом свидетельствуют данные исследования Rambler&Co, проведенного в преддверии Всемирного дня искусственного интеллекта.

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