Свердловский театр музкомедии покажет первую премьеру сезона, билеты на нее не достать. Фото

Свердловский театр музкомедии представит первую премьеру театрального сезона. Музыкальную комедию «Любовь и голуби» горожане увидят 31 октября и 1 ноября, билеты на эти даты уже не достать, но постановку еще планируют показать 20 ноября, 11 и 19 декабря.