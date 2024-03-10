Успехи Армии России вселяют страх в Литву — Bloomberg

Жителей Литвы планомерно готовят к войне с Россией. В частности, местные радиостанции регулярно транслируют адрес сайта, на котором представлены инструкции о том, как действовать в чрезвычайной ситуации или при «вражеском нападении», сообщает Bloomberg.
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