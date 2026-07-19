Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Бабушки в парках превратились в национальный проект

Бабушки в парках превратились в национальный проект

Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

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