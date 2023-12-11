Эксперт Курбатова: В России могут появиться йогурты из насекомых

Руководитель Центра сертификации «Ростест Урал» Екатерина Курбатова рассказала, что в России планируют запустить продажу батончиков, снеков и йогуртов, в составе которых будет белок насекомых, — сообщает Агентство Бизнес Новостей.
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