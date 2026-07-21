📷⚡️Корпус морской пехоты США приступил к обучению 3-го разведывательного батальона 3-й дивизии работе с 11-метровым разведывательным катером Whiskey Bravo в военном порту Наха на Окинаве.
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📷⚡️Корпус морской пехоты США приступил к обучению 3-го разведывательного батальона 3-й дивизии работе с 11-метровым разведывательным катером Whiskey Bravo в военном порту Наха на Окинаве.