В День народного единства на Южном Урале ожидается метель

Южный Урал готовится к непогоде: ожидаются метели и снегопады. По данным синоптиков, 4 ноября в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, а утром на дорогах может образоваться гололедица.
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