Hyperion начала выкуп акций и погасила долг на $8,6 млн

Hyperion подала заявку на 8-K Комиссии по ценным бумагам и биржам, 2 октября 2026 г, объявив, что начала выкуп акций, погасив весь свой устаревший долг и взяла на себя обязательство по дальнейшей оптимизации капитала по всему своему балансу.
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