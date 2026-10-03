Hyperion начала выкуп акций и погасила долг на $8,6 млн

Hyperion подала заявку на 8-K Комиссии по ценным бумагам и биржам, 2 октября 2026 г, объявив, что начала выкуп акций, погасив весь свой устаревший долг и взяла на себя обязательство по дальнейшей оптимизации капитала по всему своему балансу.